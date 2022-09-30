Такого не было восемь лет: что случилось с евро на торгах в пятницу

В эту пятницу, 30 сентября, курс евро на Мосбирже упал ниже 52 рублей. Это произошло впервые с 2014 года.

Правда, затем европейская валюта немного отыграла свои позиции. На 11:22 московского времени один евро торговался уже по цене 52, 61 рублей.

Стоит отметить, что всю минувшую неделю евро и доллар продолжали снижение к рублю. Евро потерял несколько пунктов.

Таким образом, не оправдались прогнозы многочисленных финансовых аналитиков и экспертов, обещавших, что к октябрю евро будет стоить порядка 70 рублей.

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