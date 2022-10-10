Так дешево стоить больше не будет: экономист заявил о резком взлете курса доллара в ближайшее время

Аналитики, наблюдающие за происходящим в экономике и на финансовом рынке, все увереннее заявляют, что рубль скоро начнет стремительно дешеветь, а доллар, соответственно, укрепляться.
«Причин тому много, прежде всего, рынок считает, что у нас будут проблемы с экспортом, по крайней мере, в течение ближайшего года и санкции будут действовать и ослаблять нашу экономику», — считает экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.
По его словам, уже к концу года доллар будет стоить 70 рублей.
«Минфину нужен слабый рубль, учитывая, что бюджет у нас ожидается дефицитом на ближайшие три года, все-таки поддержать бюджет — это очень важно, поэтому ослабление рубля выглядит достаточно эффективно», — добавил Разуваев.
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По материалам Lenta.ru.