Сюрприз от Tele2: мобильный оператор вернет деньги на счет

Условие распространяется на тех, кто оформит полис ДМС.
Tele2

Tele2. Фото: Global Look Press

Российский оператор мобильной связи Tele2 может вернуть клиентам деньги. Компания предлагает кешбэк до 7% при оформлении полисов добровольного медицинского страхования.

Страховка может быть как базовой, которая включает прием врачей и самую необходимую диагностику, так и расширенной – с более высокотехнологичной диагностикой, лечением и реабилитацией.

Воспользоваться бонусом можно в любое время. Для этого необходимо выбрать программу страхования и оформить заявку на сайте страховой компании. Об этом пишет primpress.ru.

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После этого клиент получит электронный полис на почту. Кешбэк начислят на счет телефона в течение 90 календарных дней.  Его размер будет зависеть от стоимости полиса – от 4 до 7 процентов.

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