Сюрприз от Tele2: мобильный оператор вернет деньги на счет

Российский оператор мобильной связи Tele2 может вернуть клиентам деньги. Компания предлагает кешбэк до 7% при оформлении полисов добровольного медицинского страхования.

Страховка может быть как базовой, которая включает прием врачей и самую необходимую диагностику, так и расширенной – с более высокотехнологичной диагностикой, лечением и реабилитацией.

Воспользоваться бонусом можно в любое время. Для этого необходимо выбрать программу страхования и оформить заявку на сайте страховой компании. Об этом пишет primpress.ru.