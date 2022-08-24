Сюрприз для россиян: с 1 сентября зарплату начнут выдавать по-новому

С первого дня осени россияне примут участие в финансовом эксперименте. В тестовом режиме на территории РФ опробуют новую систему, которая в случае успешного эксперимента станет постоянной и даже обязательной.
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Речь идет о системе быстрых платежей (СБП), которую предложил ввести в России Банк РФ для удобства пользователей и во избежание нарушений.
Не секрет, что работодатели нередко навязывают своим сотрудникам конкретный банк для перечисления зарплат, имея с ним договорные отношения. Если же заработает эта система, то в организации даже не будут знать, в каких банках у людей открыты счета.
Дело в том, что они будут просто сообщать в бухгалтерию свой идентификационный номер, на который и поступят заработанные средства. Комиссию за эти переводы брать не будут.
Источник: akket.com.