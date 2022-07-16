SWIFT будет не нужен: российскую внешнюю торговлю отвяжут от международной системы платежей

Стало известно о планах российского правительства избавиться от необходимости России в SWIFT.

Об этом на форуме «Территория смыслов» рассказал помощник президента РФ Владимира Путина Максим Орешкин.

«Со SWIFT вопрос будет решен очень просто — мы сделаем так, что в нем необходимости не будет», — сказал Максим Орешкин.

Главной задачей правительства на сегодняшний день он назвал создание комфортных условий для внешнеэкономической деятельности.