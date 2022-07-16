SWIFT будет не нужен: российскую внешнюю торговлю отвяжут от международной системы платежей

Такое заявление сделал помощник президента России Максим Орешкин.
Российскую внешнюю торговлю отвяжут от SWIFT

Российскую внешнюю торговлю отвяжут от SWIFT. Фото: Global Look Press

Стало известно о планах российского правительства избавиться от необходимости России в SWIFT.

Об этом на форуме «Территория смыслов» рассказал помощник президента РФ Владимира Путина Максим Орешкин.

«Со SWIFT вопрос будет решен очень просто — мы сделаем так, что в нем необходимости не будет», — сказал Максим Орешкин.

Главной задачей правительства на сегодняшний день он назвал создание комфортных условий для внешнеэкономической деятельности.

«На следующей неделе будем встречаться с нашими турецкими партнерами, обсуждать, как настраивать платежи. С Китаем на самом деле сейчас шаг за шагом ситуация начинает улучшаться, и она будет улучшаться дальше», — добавил Максим Орешкин. 

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По материалам ТАСС.

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