Свято место: на занимаемые H&M площади в ТЦ уже нашелся отечественный кандидат

Какие магазины откроются в торговых центрах на месте H&M и других ушедших из России ритейлеров?

Свято место, как говорится, пусто не бывает. На него уже претендует сеть отечественных дизайнерских универмагов Slava.

«Чтобы занять площадь, освобождаемую H&M, нам понадобится организовать работу 150–200 брендов. В Москве и Санкт-Петербурге мы можем занять площадь до 3 тысяч квадратных метров, в регионах — в зависимости от локации и ТЦ», — рассказал «Известиям» создатель сети магазинов Slava Александр Перемятов.

По его словам, российская компания планирует открыть в ближайшие два года около 20 новых точек продаж в стране и уже ведет переговоры с торговыми центрами.

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Ссылаясь на экспертов, издание также отмечает, что освободившиеся площади могут занять бренды компании Melon Fashion Group (Zarina, befree, Love Republic, Sela).

Напомним, 18 июля компания H&M Group объявила о своем решении окончательно покинуть Россию. Как она будет «уходить» — читайте на Teleprogramma.pro.