Субсидий для тех, кто выращивает картошку и овощи, станет в два раза больше

В 2023 году правительство России запустит федеральный проект по стимулированию производства картофеля и овощей открытого грунта (которые растут под открытым небом, а не в теплицах). На эти цели выделят 5 миллиардов рублей, что вдвое больше, чем в текущем году.

Об этом в рамках Всероссийского дня поля сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Он отметил, что получателями субсидии, в том числе смогут стать личные подсобные хозяйства, которые традиционно выращивают наибольший объем упомянутых культур.

«Конечно же, федпроект сделан для увеличения урожая, поэтому ждем от регионов, от аграриев достойных результатов», — цитирует Патрушева ТАСС.

Министр также отметил, что в следующем году почти на 50% вырастет финансирование садоводства.