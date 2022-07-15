Студентам-«технарям» разрешат стажироваться в творческих вузах

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков поддержал идею стажировки студентов технических вузов в творческих университетах «для повышения их креативности». Об этом журналистам рассказала его заместитель Елена Дружинина.

«Такая интересная инициатива, и студенты технических вузов уже будут иметь возможность расширять свои профессиональные навыки», — цитирует спикера ТАСС.