Студентам-«технарям» разрешат стажироваться в творческих вузах

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков поддержал идею стажировки студентов технических вузов в творческих университетах «для повышения их креативности». Об этом журналистам рассказала его заместитель Елена Дружинина.
«Такая интересная инициатива, и студенты технических вузов уже будут иметь возможность расширять свои профессиональные навыки», — цитирует спикера ТАСС.
Так, например, инженеры смогут получить дополнительное образование в области креативных индустрий (маркетинг, архитектура, дизайн, кино и другие виды искусства, разработка компьютерных программ и приложений и тому подобное).
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