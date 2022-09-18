Стремительно дорожают: назвали овощи, которые явно не стоит раздавать с огорода

Однако сейчас наблюдается обратный процесс. По непонятным даже для экспертов причинам оба овоща стали существенно и очень стремительно дорожать. Цена на огурцы с томатами растут уже вторую неделю подряд.

Пока стоимость картофеля, капусты, свеклы и моркови держится на прежнем уровне, поэтому стоимость любимого россиянами супа может увеличиться только из-за томатов.

Источник: «Гастрономъ».