Стремительно дорожают: назвали овощи, которые явно не стоит раздавать с огорода

Совсем недавно продовольственная статистика демонстрировала очень оптимистичные цифры. Огурцы и помидоры в этом году существенно подешевели в России. Огурцы упали в цене на 54,51 %, томаты – на 43,37 %.
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Однако сейчас наблюдается обратный процесс. По непонятным даже для экспертов причинам оба овоща стали существенно и очень стремительно дорожать. Цена на огурцы с томатами растут уже вторую неделю подряд.
Пока стоимость картофеля, капусты, свеклы и моркови держится на прежнем уровне, поэтому стоимость любимого россиянами супа может увеличиться только из-за томатов.
Источник: «Гастрономъ».