Стрелец раскритиковала ММКФ за отсутствие воды и сломанные кондиционеры

По словам Стрелец, гостям пришлось обмахиваться пригласительными в красных конвертах, стараясь не задохнуться. Воздуха людям откровенно не хватало. Также она заметила, что мероприятие началось с минуты молчания в память о журналистке Дарье Дугиной.

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Напомним, что ММКФ - второй старейший кинофестиваль мира после Венецианского. Главный приз – «Золотой святой Георгий».