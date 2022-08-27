Стрелец раскритиковала ММКФ за отсутствие воды и сломанные кондиционеры

Видеоблогер Надежда Стрелец в «Телеграм» раскритиковала Московский международный кинофестиваль за слабую организацию.
«На открытии ММКФ сейчас, как принято говорить, «просто все». Свободных мест нет, в баре сильно до начала успела закончиться даже вода, не то что игристое, но главная засада вечера со стопроцентной явкой - сломавшаяся система кондиционирования и вентиляции прямо в зале театра «Россия».
По словам Стрелец, гостям пришлось обмахиваться пригласительными в красных конвертах, стараясь не задохнуться. Воздуха людям откровенно не хватало. Также она заметила, что мероприятие началось с минуты молчания в память о журналистке Дарье Дугиной.
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Напомним, что ММКФ - второй старейший кинофестиваль мира после Венецианского. Главный приз – «Золотой святой Георгий».