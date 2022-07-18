Страшные цифры: адская жара покроет Россию, чувствительным нужно спасаться

Людям, которые с трудом переносят жару нужно приготовиться к аномалиям, которые грядут в ближайшем будущем.

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Уже с 21 июля на значительной части территории России настанет адская жара со страшными цифрами на термометре. Не исключено, что зной продержится около месяца.

Так в Астраханской области воздух прогреется с 21 июля до самого высокого значения за весь год. В тени температура составит от 34 до 41 градуса. И все это без осадков. Только в августе пойдет небольшой дождь.

На юге России тоже будет стоять испепеляющий зной. Здесь термометры тоже будут показывать самые большие цифры за год. И эта жара к тому же будет периодически сопровождаться грозами.

Сильная жара к концу этой недели вернется и в центральную Россию. 30 градусов ожидается в Москве, Самаре. Даже в Санкт-Петербурге температура достигнет 28 градусов.

Источник: primpress.ru.