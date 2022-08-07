Стоять под душем придется на минуту меньше: в Великобритании вводят правила по экономии воды

Британцев будут принуждать находиться в душе на одну минуту меньше. Для каждого гражданина страны поставлена задача сократить ежедневное потребление воды на четверть к 2050 году - со 145 до 110 литров в день.

Экономия около 30 литров эквивалентна трем циклам мытья посуды или шести смывам современного унитаза.

Такие цифры приводит издание The Sunday Times со ссылкой на компанию-регулятор потребления воды. По информации журналистов, правительство страны также собирается поощрять местные власти к принятию стандарта в 110 литров на человека в день в новых домах и обсудить обязательную маркировку эффективности использования воды на товарах для дома.