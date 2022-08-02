Столичные магазины H&M открылись 2 августа с завышенными ценами

Магазины H&M не открылись в Москве для распродажи 1 августа, зато смогли открыться 2-го числа.

Как минимум, в столичных торговых центрах «Авиапарк» и «Метрополис» во вторник они работают. Очевидцы сообщают, что скидок и акций в торговых точках нет. Наоборот, ценники были увеличены на 300-1000 рублей.

Telegram-канал Readovka сообщает, что, несмотря на несостоявшееся открытие накануне, 2 августа покупатели все равно собрались у магазинов заранее. Как оказалось, в первый день месяца в российских точках H&M произошел сбой программного обеспечения.