Стоит воздержаться от трат: каким знакам зодиака грозят проблемы с деньгами в сентябре

Елена Мун рассказала порталу «А теперь внимание!», какие знаки зодиака могут столкнуться с финансовыми проблемами в сентябре. По мнению астролога, трудности возникнут у представителей трех знаков.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Весам важно воздержаться от необдуманной траты денег. Стремление жить на широкую ногу в начале осени может привести к серьезным потерям, поэтому представителям этого знака стоит составить разумный план покупок и следовать ему.
Козерогам необходимо с осторожностью относиться к заключению новых контрактов и обещаниям начальства. Некоторые сделки могут принести убыток.
Также финансовые сложности ждут Рыб. Они могут столкнуться с задержками в выплатах, перерасходом бюджета и сложностями в общении с руководством.