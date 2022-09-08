Стоит воздержаться от трат: каким знакам зодиака грозят проблемы с деньгами в сентябре

Елена Мун рассказала порталу «А теперь внимание!», какие знаки зодиака могут столкнуться с финансовыми проблемами в сентябре. По мнению астролога, трудности возникнут у представителей трех знаков.

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Весам важно воздержаться от необдуманной траты денег. Стремление жить на широкую ногу в начале осени может привести к серьезным потерям, поэтому представителям этого знака стоит составить разумный план покупок и следовать ему.