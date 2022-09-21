Стивену Кингу — 75: россияне назвали любимые книги писателя

А также его самых пугающих персонажей.
Стивен Кинг

Стивен Кинг. Фото: Global Look Press

21 сентября — день рождения американского писателя Стивена Кинга. Ему исполнилось 75 лет.

По этому случаю среди россиян провели опрос о самых любимых книгах мастера ужасов. И вот какой топ-5 получился:

  1. «Зеленая миля» — 33,9%;
  2. «Оно» — 29,3%;
  3. «Кладбище домашних животных» — 26,5%;
  4. «Сияние» — 26,4%
  5. «Темная башня» — 18,6%.

Также был составлен рейтинг самых пугающих персонажей из романов писателя:

  1. клоун Пеннивайз («Оно») — 40,7%;
  2. Джек Торренс («Сияние») — 18,2%;
  3. Энни Уилкс («Мизери») — 13%;
  4. Гейдж Крид («Кладбище домашних животных») — 8,9%;
  5. лангольеры («Лангольеры») — 8,1%.

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А вот топ самых любимых у россиян экранизаций произведений Кинга:

  1. «Зеленая миля» 1999 года — 61,1%;
  2. «Побег из Шоушенка» 1994 года — 48,9%;
  3. «Сияние» 1980 года — 20,1%;
  4. «Мгла» 2007 года — 15,7%;
  5. «Кладбище домашних животных» 1989 года — 15,4%.

Опрос проводился книжным сервисом «Литрес» среди более тысячи своих пользователей.

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