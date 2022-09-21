Стивену Кингу — 75: россияне назвали любимые книги писателя

21 сентября — день рождения американского писателя Стивена Кинга. Ему исполнилось 75 лет.
По этому случаю среди россиян провели опрос о самых любимых книгах мастера ужасов. И вот какой топ-5 получился:
- «Зеленая миля» — 33,9%;
- «Оно» — 29,3%;
- «Кладбище домашних животных» — 26,5%;
- «Сияние» — 26,4%
- «Темная башня» — 18,6%.
Также был составлен рейтинг самых пугающих персонажей из романов писателя:
- клоун Пеннивайз («Оно») — 40,7%;
- Джек Торренс («Сияние») — 18,2%;
- Энни Уилкс («Мизери») — 13%;
- Гейдж Крид («Кладбище домашних животных») — 8,9%;
- лангольеры («Лангольеры») — 8,1%.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
А вот топ самых любимых у россиян экранизаций произведений Кинга:
- «Зеленая миля» 1999 года — 61,1%;
- «Побег из Шоушенка» 1994 года — 48,9%;
- «Сияние» 1980 года — 20,1%;
- «Мгла» 2007 года — 15,7%;
- «Кладбище домашних животных» 1989 года — 15,4%.
Опрос проводился книжным сервисом «Литрес» среди более тысячи своих пользователей.