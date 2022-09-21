Стивену Кингу — 75: россияне назвали любимые книги писателя

21 сентября — день рождения американского писателя Стивена Кинга. Ему исполнилось 75 лет.

По этому случаю среди россиян провели опрос о самых любимых книгах мастера ужасов. И вот какой топ-5 получился:

«Зеленая миля» — 33,9%; «Оно» — 29,3%; «Кладбище домашних животных» — 26,5%; «Сияние» — 26,4% «Темная башня» — 18,6%.

Также был составлен рейтинг самых пугающих персонажей из романов писателя:

клоун Пеннивайз («Оно») — 40,7%; Джек Торренс («Сияние») — 18,2%; Энни Уилкс («Мизери») — 13%; Гейдж Крид («Кладбище домашних животных») — 8,9%; лангольеры («Лангольеры») — 8,1%.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».