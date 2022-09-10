Становится не нужен: россиянам объявили, что случится с долларом

В интервью РБК заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что доллар, как и евро, становится «токсичной валютой». Эксперт поддерживает мнение, что он сегодня не нужен на российском рынке, и предсказывает полный отказ от него.

«Я поддерживаю тех экспертов, которые считают, что нет необходимости копить активы в этой валюте. Собственно, это и невозможно. Даже если говорим про неподсанкционных лиц, это абсолютно бессмысленно», - высказался финансист.

Дело в том, что банки с недавнего времени ввели отрицательную доходность по вкладам в валюте. А со счетов, открытых после 9 марта в долларах или евро, валюту снять уже нельзя – ее выдают в рублевом эквиваленте. Так что эксперт советует отказываться от этих денег в пользу других, например, юаня.