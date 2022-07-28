Станислав Садальский отреагировал на нововведения «Сбербанка»

Как отметил актер, повышение тарифов за банковские услуги его сильно расстроило.
Станислав Садальский

Станислав Садальский. Фото: Global Look Press

Актер Станислав Садальский в «Телеграме» раскритиковал «Сбербанк» за последние нововведения.

«Повышение тарифов за банковские услуги говорит о несостоятельности менеджмента. «Сбербанк» наживается на сообщениях. Зажрались!»

Как заметил Садальский, «Сбербанк-онлайн» постоянно у него зависает. «СберТВ» зависает на каждой обнове. И всем наплевать на ПО. Роспотребнадзор или кто отвечает за права потребителей. Ау. Нет ответа», — заметил актер.

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Напомним, что «Сбербанк» с августа повысит на 10 рублей стоимость уведомлений об операциях.

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