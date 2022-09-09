Станет худшим месяцем осени: синоптики рассказали, что ждет россиян в ноябре

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей центральной России в ноябре. По предварительным данным, конец осени не порадует жителей многих регионов страны.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Как сообщил портал PRIMPRESS, ноябрь имеет все шансы стать самым сложным осенним месяцем из-за отсутствия солнца и огромного количества осадков.
Например, в столичном регионе ожидается всего один солнечный день: 6 ноября. Остальное время погода будет пасмурной или вовсе ненастной. Дожди будут чередоваться с мокрым снегом.
Также есть вероятность ледяного дождя, при котором автомобили, дороги и объекты инфраструктуры покрываются толстой коркой льда.