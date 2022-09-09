Станет худшим месяцем осени: синоптики рассказали, что ждет россиян в ноябре

Например, в столичном регионе ожидается всего один солнечный день: 6 ноября. Остальное время погода будет пасмурной или вовсе ненастной. Дожди будут чередоваться с мокрым снегом.

Также есть вероятность ледяного дождя, при котором автомобили, дороги и объекты инфраструктуры покрываются толстой коркой льда.