Станет худшим месяцем осени: синоптики рассказали, что ждет россиян в ноябре

Предварительный прогноз погоды выглядит весьма пессимистично.
Фото: Global Look Press

Фото: Global Look Press

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей центральной России в ноябре. По предварительным данным, конец осени не порадует жителей многих регионов страны.

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Как сообщил портал PRIMPRESS, ноябрь имеет все шансы стать самым сложным осенним месяцем из-за отсутствия солнца и огромного количества осадков. 

Например, в столичном регионе ожидается всего один солнечный день: 6 ноября. Остальное время погода будет пасмурной или вовсе ненастной. Дожди будут чередоваться с мокрым снегом.

Также есть вероятность ледяного дождя, при котором автомобили, дороги и объекты инфраструктуры покрываются толстой коркой льда. 

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