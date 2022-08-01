Стало известно, сколько пенсионеров получат прибавку

С 1 августа работающие пенсионеры могут рассчитывать на прибавку. В Пенсионном фонде сделают ежегодный перерасчет. Выяснилось, что дополнительные деньги получат около 10 млн россиян.
«С 1 августа пенсионеры, работавшие в 2021 году, начнут получать страховую пенсию в увеличенном размере в результате ежегодного перерасчета. Увеличение происходит автоматически, поэтому обращаться в Пенсионный фонд не нужно», — пояснили в ПФР.
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Напомним, ранее в Госдуму внесли законопроект о начислении 13-й пенсии. Депутаты приступят к его рассмотрению уже осенью.