Стало известно, сколько будет стоить в России новый iPhone 14

Достаточно пересчитать актуальные цены от Apple по сегодняшнему курсу, чтобы выяснить, сколько может стоить 14-й Айфон. Результат получается на удивление приятным:

- iPhone 14 - от 49000 рублей,

- iPhone 14 Plus - от 55000 рублей,

- iPhone Pro Max - от 68000 рублей.

Кроме того, вполне доступная стоимость ожидается и на другие новые гаджеты:

- AirPods – 15000 рублей,

- Apple Watch Ultra – 49000 рублей,

- Apple Watch s8 – 25000 рублей,

- Apple Watch SE – 15000 рублей.

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Правда, все это – всего лишь теория, а на практике, скорее всего, таких привлекательных цен мы не увидим: ожидается, что iPhone Pro Max будет стоить не меньше 100 000 рублей, сообщает издание Аrgumenti.ru. Напомним, официальные продажи начнутся 16 сентября. Именно тогда, вероятнее всего, в России и появятся первые новинки.

