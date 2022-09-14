Стало известно, почему принцу Гарри запретили приходить на похороны Елизаветы II в военной форме

Ни на одно траурное мероприятие в память о королеве ее внук, принц Гарри, не имеет права явиться в военной форме, сообщили британские СМИ. Это известие прокомментировал представитель герцога Сассекского:

«Принц Гарри, герцог Сассекский, будет носить утренний костюм во время мероприятий в честь своей бабушки. Десятилетие его военной службы не определяется формой, которую он носит, и мы с уважением просим, чтобы основное внимание уделялось жизни и наследию Ее Величества Королевы Елизаветы II».

Как отмечают СМИ, появляться на королевских мероприятиях в военной форме могут только работающие члены королевской семьи. Между тем, Гарри десять лет отдал службе в армии, дважды был в Афганистане и по праву гордится своими военными заслугами.

Еще больше важных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Однако он был лишен всех своих почетных воинских званий после того, как переехал с женой Меган Маркл в 2020 году в Калифорнию. Как сказала королевский комментатор Элоиза Паркер, на последнем бдении в память о королевы будут присутствовать четверо ее детей.

Что же касается принца Гарри, то он сможет