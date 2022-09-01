Стало известно, по каким медицинским показаниям разрешено использовать мобильники на уроках

Пользоваться мобильными телефонами на уроках теперь можно будет лишь в том случае, если имеются медицинские показания, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Ранее было опубликовано заявление министра просвещения Сергея Кравцова о запрете на использование гаджетов в российских школах. Однако теперь решено допустить исключения для некоторых учеников.

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