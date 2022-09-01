Стало известно, по каким медицинским показаниям разрешено использовать мобильники на уроках

Роспотребнадзор допустил использование мобильных телефонов в школах.
Мобильники в школу можно брать не всем. Фото: Global Look Press

Мобильники в школу можно брать не всем. Фото: Global Look Press

Пользоваться мобильными телефонами на уроках теперь можно будет лишь в том случае, если имеются медицинские показания, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Ранее было опубликовано заявление министра просвещения Сергея Кравцова о запрете на использование гаджетов в российских школах. Однако теперь решено допустить исключения для некоторых учеников.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

«Отметим, что применение каких-либо ограничений в отношении учащихся, нуждающихся в мобильных устройствах по медицинским показаниям, например для контроля уровня сахара в крови или мониторинга сердечного ритма, категорически не допускается», — цитирует пресс-службу Роспотребнадзора издание Аrgumenti.ru со ссылкой на РТ.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  