Стало известно, кто в понедельник получит по 10 000 рублей от Пенсионного фонда

Деньги поступят от Пенсионного фонда.
Рубли

Рубли. Фото: Global Look Press

Россияне смогут рассчитывать на дополнительные деньги от Пенсионного фонда в размере 10 000 рублей. Средства придут на банковские карты тем, кому не так давно их одобрили, уже в понедельник, 29 августа.

«Новая выплата начнет поступать на счета семей, которые воспитывают детей в возрасте от восьми до 16 лет включительно. Родители таких детей недавно получили право на новое пособие, которое назначает фонд. Для получения таких денег семьи должны соблюсти определенные условия», - пишет PRIMPRESS.

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Условия следующие – уровень доходов, который должен быть ниже прожиточного минимума, и оценка имущества. Она подразумевает то, что у семьи должно быть не более двух квартир.

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