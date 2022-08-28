Стало известно, кто в понедельник получит по 10 000 рублей от Пенсионного фонда

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Условия следующие – уровень доходов, который должен быть ниже прожиточного минимума, и оценка имущества. Она подразумевает то, что у семьи должно быть не более двух квартир.