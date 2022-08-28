Стало известно, кто в понедельник получит по 10 000 рублей от Пенсионного фонда

Россияне смогут рассчитывать на дополнительные деньги от Пенсионного фонда в размере 10 000 рублей. Средства придут на банковские карты тем, кому не так давно их одобрили, уже в понедельник, 29 августа.
«Новая выплата начнет поступать на счета семей, которые воспитывают детей в возрасте от восьми до 16 лет включительно. Родители таких детей недавно получили право на новое пособие, которое назначает фонд. Для получения таких денег семьи должны соблюсти определенные условия», - пишет PRIMPRESS.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Условия следующие – уровень доходов, который должен быть ниже прожиточного минимума, и оценка имущества. Она подразумевает то, что у семьи должно быть не более двух квартир.