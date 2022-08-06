Стало известно, кто получит новое пособие 6 и 7 августа

На новую выплату от Пенсионного фонда могут рассчитывать россиянки, которые ждут появления на свет ребенка. Выплату в размере около 10 тысяч рублей получат не все, а только те, кто остался в трудной жизненной ситуации.

В ПФР заверили, что прежде чем начислить деньги, сотрудники анализирует данные о доходах семьи, в которой живет женщина. А выплату назначают только в том случае, если доходы находятся на уровне ниже прожиточного минимума в регионе.

Получить деньги россиянки смогут даже в выходные – 6 и 7 августа в отделениях почты в том случае, если они работают.