Стало известно, кому спишут долги за ЖКУ

Чиновники хотят изменить правила предоставления субсидий на оплату ЖКУ. Соответствующий проект уже разработали в Минстрое.
Согласно документу, россиянам будут списывать долги и предоставлять льготы, в том случае если есть уважительные причины. К последним относятся, например, стационарное лечение, смерть близких родственников, невыплата зарплаты.
«Поправки позволят «повысить адресность предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также более гибко применять меры поддержки в условиях дестабилизации экономики», — пишет Primpress со ссылкой на «Известия».
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Напомним, ранее стало известно, в каким случаях пенсионеры могут не платить по квитанциям ЖКХ.