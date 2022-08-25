Стало известно, кому с 1 сентября придет прибавка к пенсии

Российских пенсионеров ждет сюрприз в ближайшее время. Уже 1 сентября многие из пожилых людей смогут получить прибавку к пенсии. Но все зависит от банка, картой которого они пользуются.
По словам пенсионного эксперта Анастасии Киреевой, бонусы вводят многие крупные российские банки.
«Многие банки дают приятные бонусы всем пенсионерам, которые переведут свои пенсии к ним. Например, ПСБ гарантирует пенсионерам тысячу рублей, если они начнут получать пенсию на их карту. Деньги поступят после того, как придет первая пенсия на счет, а саму карту нужно получить в срок до 30 сентября», – рассказала эксперт PRIMPRESS.
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Примечательно, что бонус начисляется в виде реальных денег, а не баллов или скидок.