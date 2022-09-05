Стало известно, кому простят долги за ЖКУ

Долги за жилищно-коммунальные услуги включают в себя, помимо основной суммы, еще и неустойку.

Если долги, которые не выплачены в течение трех лет, пытаются взыскать через суд, ответчик имеет право заявить о том, что сроки исковой давности прошли. Об этом рассказал Кирилл Данилов, преподаватель Финансового университета при Правительстве России.

Кроме того, не платить по исковому заявлению может физическое лицо, признанное банкротом. Если человек, задолжавший за ЖКУ, умер, то с него, естественно, также снимаются обязательства по уплате. Но в этом случае накопленные долги могут перейти к наследникам.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Данилов напомнил еще об одном нюансе: потребителям не должны начислять штрафы за неуплату ЖКУ за период с 6 апреля 2020 года по 1 января 2021 года: тогда в силе был мораторий на начисление пени по долгам за ЖКУ, сообщает телеканал «360».