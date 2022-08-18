Стало известно, кому придут на карту 10 000 рублей уже 19 августа

Пенсионный фонд даст россиянам деньги. В ряде случаев речь идет о 10 тысячах рублей. Поступят средства уже 19 августа на банковские карты. Но не всем. Речь идет о тех гражданах, которые должны были получить деньги по графику 21 августа. Но так как это число выпало на воскресенье, то деньги поступят в пятницу.
Что касается суммы, то у всех она будет разной. Например, инвалиды первой группы получат более 14 тысяч рублей, а второй – семь тысяч. В том случае, если инвалид второй группы проработал на Крайнем Севере, то ему дадут 10 тысяч рублей. Об этом сообщает PRIMPRESS.
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Напомним, ранее стало известно, что пенсионеры могут рассчитывать на единовременное пособие в размере 50-75 тысяч рублей. Для этого нужно лишь подать заявление.