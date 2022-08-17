Стало известно, кому могут списать ипотеку

Татьяна Буцкая, первый замглавы Комитета Государственной думы РФ по вопросам семьи внесла предложение: семьям, в которых рождается третий ребенок, списывать ипотечный кредит.

«Почему бы при рождении второго, третьего ребенка не списывать с семьи часть вот этого ипотечного кредита, чтобы, например, при рождении третьего ребенка ипотека бы закрывалась, — можно», — приводит слова парламентария издание Аrgumenti.ru со ссылкой на РИА Новости.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

По мнению Татьяны Буцкой, такая помощь станет по-настоящему полезной для многодетных семей и решит многие проблемы.