Стало известно, когда закроются магазины H&M в России на самом деле: процесс может затянуться

Шведская торговая компания H&M сообщила, когда они планируют окончательно уходить с российского рынка. Напомним, бренд в середине июля объявил о том, что покинет рынок РФ и позже начал реальную распродажу товаров.
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Правда, акция оказалась нестандартной, без скидок, но все равно в первые дни торговые точки собрали огромные очереди желающих приобрести заветные вещички.
Затем в различных Telegram-каналах появились сообщения, что H&M планирует окончательно закрыть свои магазины в России 30 ноября.
Теперь ситуацию с закрытием прокомментировали представители бренда.
«Мы планируем, что магазины будут открыты до тех пор, пока большая часть стока не будет распродана. Процесс закрытия происходит поэтапно», — сообщили в пресс-службе организации РИА Новости.
Они добавили, что планируют попрощаться со своими коллегами максимально корректно и справедливо.