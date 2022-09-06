Стало известно, когда закроются магазины H&M в России на самом деле: процесс может затянуться

Шведская торговая компания H&M сообщила, когда они планируют окончательно уходить с российского рынка. Напомним, бренд в середине июля объявил о том, что покинет рынок РФ и позже начал реальную распродажу товаров.

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Правда, акция оказалась нестандартной, без скидок, но все равно в первые дни торговые точки собрали огромные очереди желающих приобрести заветные вещички.

Затем в различных Telegram-каналах появились сообщения, что H&M планирует окончательно закрыть свои магазины в России 30 ноября.

Теперь ситуацию с закрытием прокомментировали представители бренда.

«Мы планируем, что магазины будут открыты до тех пор, пока большая часть стока не будет распродана. Процесс закрытия происходит поэтапно», — сообщили в пресс-службе организации РИА Новости.

Они добавили, что планируют попрощаться со своими коллегами максимально корректно и справедливо.