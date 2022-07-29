Стало известно, когда родители школьников получат по 10 тысяч рублей

Выплаты для детей школьного возраста в этом году вновь повторят. По 10 тысяч рублей получат те, кто воспитывает детей в возрасте от шести до 18 лет.
Когда же родители смогут получит деньги, стало известно накануне. Как заверили в Госдуме, выплату могут дать россиянам уже в ближайшее время. Депутат Ренат Сулейманов заявил, средства на эти цели в бюджете страны точно есть. Об этом пишет PRIMPRESS.
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Напомним, впервые такие выплаты были осуществлены в 2020 году. В прошлом своеобразную акцию вновь повторили. В этом году родители даже создали петицию на специальном портале, которую подписали более 70 тысяч человек.