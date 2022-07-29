Стало известно, когда родители школьников получат по 10 тысяч рублей

Выплаты для детей школьного возраста в этом году вновь повторят. По 10 тысяч рублей получат те, кто воспитывает детей в возрасте от шести до 18 лет.

Когда же родители смогут получит деньги, стало известно накануне. Как заверили в Госдуме, выплату могут дать россиянам уже в ближайшее время. Депутат Ренат Сулейманов заявил, средства на эти цели в бюджете страны точно есть. Об этом пишет PRIMPRESS.