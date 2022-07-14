Стало известно, когда разблокируют TikTok

Как известно, с начала марта и по настоящее время российские блогеры лишены возможности загружать в TikTok свой контент и вести трансляции. В конце апреля приложение соцсети исчезло из российского App Store.

Эту ситуацию прокомментировал главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер. По его словам, TikTok оказался в удивительном для IT-компании положении, получив возможность принимать аполитичные решения.

«TikTok отключил все каналы для пользователей из России и Украины, чтобы не было конфликтов, потому что это позитивная соцсеть. Она может начать свою работу, когда станет «потише», будут какие-то итоги», — добавил Геллер.

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Кроме того, специалист напомнил: о своем уходе из России TikTok не сообщал, а просто приостановил генерацию контента, оставив россиянам возможность общаться между собой и смотреть видеоролики иностранных блогеров. Так что говорить о возвращении нет смысла.

«Это болезненно, но TikTok не теряет аудиторию, как другие соцсети, которые пошли на конфликт. Мы все еще можем смотреть, можем общаться, и даже есть способы публиковать контент. Правда, они непростые для обычного пользователя», — подчеркнул Артем Геллер в беседе с корреспондентом Телеканала «360».

Близкий к компании источник сообщил изданию, что полностью социальную сеть TikTok разблокируют в России 27 сентября.