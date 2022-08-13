Стало известно, когда пенсионерам выплатят недополученные деньги за два последних года

Российские пенсионеры могут получить деньги за предыдущие несколько лет, которых когда-то лишились. Эта возможность распространяется только на тех пожилых граждан, которые официально работают. Об этом рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
«Дело в том, что получить деньги, которые были уже уплачены пенсионерами, могут только те, кто приобрел себе квартиру. Работающие пожилые граждане могут вернуть себе средства, которые были отправлены с их счетов в качестве оплаты налогов. Причем вернуть можно деньги сразу за несколько лет до покупки объекта недвижимости», - цитирует Сафонова PRIMPRESS.
В качестве примера, эксперт привел такой случай.
«Если пенсионер купил квартиру в этом году, то ему должны вернуть недополученные средства за 2019–2021 годы. Это произойдет в том случае, если пожилой человек вышел на пенсию в прошлом году. В таком случае ему вернут часть уплаченного налога на доходы физических лиц», - сказал Сафонов.