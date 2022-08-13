Стало известно, когда пенсионерам выплатят недополученные деньги за два последних года

Российские пенсионеры могут получить деньги за предыдущие несколько лет, которых когда-то лишились. Эта возможность распространяется только на тех пожилых граждан, которые официально работают. Об этом рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

«Дело в том, что получить деньги, которые были уже уплачены пенсионерами, могут только те, кто приобрел себе квартиру. Работающие пожилые граждане могут вернуть себе средства, которые были отправлены с их счетов в качестве оплаты налогов. Причем вернуть можно деньги сразу за несколько лет до покупки объекта недвижимости», - цитирует Сафонова PRIMPRESS.