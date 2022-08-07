Стало известно, когда пенсии повысят на 10 процентов

Пенсии могут повысить уже ближайшей осенью. В этом уверены многие эксперты. По их мнению, индексация составит 10 процентов.
«Власти должны будут повторить индексацию на десять процентов уже осенью, чтобы по итогам года пенсии достигли адекватного значения. При этом сейчас правительство уже может само проводить внеочередные индексации пенсий, такое право кабинету министров ранее дали в Госдуме. И это право может быть снова применено уже осенью», - пишет PRIMPRESS.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, ранее стало известно, что в Госдуму внесен законопроект о выплате 13-й пенсии. Рассматривать его депутаты начнут уже осенью.