Стало известно, когда пенсии повысят на 10 процентов

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, ранее стало известно, что в Госдуму внесен законопроект о выплате 13-й пенсии. Рассматривать его депутаты начнут уже осенью.