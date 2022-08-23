Стало известно, когда над Москвой исчезнет дымка от лесных пожаров

В ближайшие дни над Москвой сохранится дымная мгла от лесных пожаров. Вероятно, она исчезнет к выходным. Главное – городу удалось опасности распространения пожаров.
Они бушуют в Рязанской области, но гарь доходит и до столицы. Как пояснила метеоролог и главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова, пик загрязнения воздуха приходится на утро:
«В условиях антициклона за счет стратификации все вредные примеси скапливаются в нижнем слое воздуха. Тогда мы ощущаем запах гари и даже ухудшается видимость из-за присутствия продуктов горения».
Потом появляется ветер, и часть примесей перемещается в верхние слои атмосферы. Что будет с погодными условиями дальше – определит антициклон.
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«Перенос будет сохраняться с востока — юго-востока, то есть поступление продуктов горения продолжится. По-прежнему в утренние часы мы сможем наблюдать дымную мглу», - подчеркнула Татьяна Позднякова.
Улучшение специалист прогнозирует лишь к концу недели.
«А вот улучшение не за счет конвективного перемешивания, а за счет того, что изменится направление ветра, когда уже не будут поступать продукты горения — это возможно только в субботу-воскресенье», - приводит слова Поздняковой Телеканал «360».