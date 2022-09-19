Стало известно, какие два продукта помогут повысить гормон счастья осенью

Как заявил врач-диетолог Алексей Ковальков, недостаток гормона счастья вполне можно выправить, и поднять его помогут такие всем доступные продукты, как индейка и джем. Причем желательно объединить их в одном блюде.

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«Помочь тут может индейка с джемом. Индейка содержит большое количество триптофана, а сладкий джем вызовет выброс инсулина, который выступит в качестве транспортной системы и оттянет остальные аминокислоты от своеобразных ворот в мозг. Если съесть такое блюдо, то триптофан с гордостью английского монарха проследует к мозгу. Поэтому индейка с джемом — это очень хороший способ поднять себе настроение осенью», — приводит издание Аrgumenti.ru слова диетолога, сказанные им в интервью радио Sputnik.

Кроме того, Алексей Ковальков рекомендует повышать настроение прогулками в солнечные дни и посещением солярия. Конечно, если у вас нет для этого противопоказаний.