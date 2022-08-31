Стало известно, как законно и без лишних хлопот увеличить пенсию

Российские пенсионеры смогут увеличить свои выплаты законным способом и без лишних хлопот. Об этом говорят эксперты в сфере права.
Чтобы пенсия стала больше, при наступлении пенсионного возраста необходимо отложить оформление выплат и продолжать трудиться. Только в таком случае стаж и размер выплат увеличится.
«На данный момент в России пенсионный возраст в 2022 году составляет 61,5 года для мужчин и 56,5 года для женщин. Если отложить оформление пенсии на 12 месяцев со дня возникновения права, поправочный коэффициент составит 1,056 для фиксированной выплаты и 1,07 для страховой выплаты. Если срок отложенного периода составит 10 лет, то коэффициент составит 2,11 и 2,32 соответственно», — пишет Primpress.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, ранее стало известно, что многие россияне смогут рассчитывать на единовременное пособие в размере 15 000 рублей.