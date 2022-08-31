Стало известно, как законно и без лишних хлопот увеличить пенсию

Российские пенсионеры смогут увеличить свои выплаты законным способом и без лишних хлопот. Об этом говорят эксперты в сфере права.

Чтобы пенсия стала больше, при наступлении пенсионного возраста необходимо отложить оформление выплат и продолжать трудиться. Только в таком случае стаж и размер выплат увеличится.