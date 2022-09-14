Стало известно, как оформить выплату в 9 750 рублей

Стало известно, как в настоящее время можно быстро оформить новую выплату в 9 750 рублей. Для этого необходимо проделать ряд действий.

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Речь идет о налоговом вычете, который оформляется за благотворительность. Вернуть часть средств налогоплательщику разрешено в течение 3 лет. Отсчет начинается с года, который следует после перечисления суммы. В текущем году можно оформить налоговые вычеты за 2019, 2020 и 2021 годы.

Дабы получить средства, нужно подать налоговую декларацию 3-НДФЛ за период, когда делались пожертвования. Также требуется предоставление справки с работы о начисленных и удержанных налогах за год, кроме того нужна выписка из банка о перечислении денег на благотворительные цели. Если было пожертвовано 75 000 рублей, то вернуть можно 9 750 рублей.

Источник: «Парламентская газета»