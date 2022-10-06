Стало известно, где можно недорого отдохнуть на море в ноябре

С приходом осени россиянам еще чаще хочется отдохнуть у теплого моря. Это можно сделать и в ноябре, причем отдых может оказаться достаточно комфортным и не слишком дорогим. С 25 по 31 октября, к примеру, можно слетать вдвоем в Турцию и заплатить за отдых «все включено» 87,5 тысячи рублей.

Несколько дороже обойдется Египет – 107 тысяч за 10 дней. На отпуск в ОАЭ потребуется 141 тысяча. Кроме того, в числе относительно доступных для отдыха стран – Шри-Ланка, Таиланд, Куба, Венесуэла.

Многие туры подешевели по сравнению с началом октября: Египет – на 26%, Турция – на 22%, даже Мальдивы упали в цене на 15%.

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Уже сейчас многие россияне начинают обдумывать, куда поедут на ноябрьские праздники. Самое бюджетное направление – Санкт-Петербург: там можно отдохнуть вдвоем на протяжении 10 дней, заплатив 31 тысячу рублей. Кроме того, операторы рекомендуют Сочи, Калининград, Кавминводы, а также Абхазию, Армению и Узбекистан, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Ассоциацию Туроператоров (АТОР).