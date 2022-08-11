Стало известно, что изменится для пенсионеров в ближайшие годы

Россиянам рассказали о том, что ближайшие годы новых пенсий не будет. Это происходит из-за переходного периода по повышению пенсионного возраста.
Он повышается постепенно. Например, в этом году на пенсию начали выходить женщины, которые родились во втором полугодии 1965 года, и мужчины, рожденные во втором полугодии 1960 года.
«Таким гражданам пенсионный возраст повысили всего на полтора года, но уже следующим гражданам на очереди, то есть женщинам 1966 года рождения и мужчинам 1961 года рождения, возраст выхода на пенсию повысят на три года», – отметила пенсионный эксперт Анастасия Киреева Primpress.
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Уже в 2024 году пенсии будут назначать 58-летним женщинам и 63-летним мужчинам.