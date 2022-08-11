Стало известно, что изменится для пенсионеров в ближайшие годы

Россиянам рассказали о том, что ближайшие годы новых пенсий не будет. Это происходит из-за переходного периода по повышению пенсионного возраста.

Он повышается постепенно. Например, в этом году на пенсию начали выходить женщины, которые родились во втором полугодии 1965 года, и мужчины, рожденные во втором полугодии 1960 года.