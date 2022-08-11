Стало известно, чем заменят доллар в ближайшее время

Эксперты в сфере экономики и финансов утверждают, что России и другим участником БРИКС необходимо снизить зависимость от доллара во взаимной торговле и обслуживании внешнего долга.

По мнению главы отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаила Шульгина, в скором времени основной тенденцией валютного рынка России станет снижение роли доллара и евро и увеличение роли валют дружественных стран и рубля. Об этом пишет «Прайм».