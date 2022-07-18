Стали известны подробности тайной свадьбы Этери Тутберидзе

Неожиданные подробности тайного бракосочетания Этери Тутберидзе вскрылись в настоящее время, хотя брак тренера был зарегистрирован еще в 90-е годы.

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Как пишет sports.ru, Этери Тутберидзе вышла замуж за партнера по ледовому шоу Николая Аптера в 1995 году.

Они расписались в Лас-Вегасе, ровно там же, где через 27 лет поженились дочь тренера Диана Дэвис и ее партнер по льду Глеб Смолкин.

Отмечается, что Этери и Николай после заключения брака не стали менять свои фамилии.