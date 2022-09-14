Стали известны подробности смерти главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин скоропостижно скончался в Приморье во время экспедиции.

Трагедия случилась во время сбора материала для книги о великом первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.

Отметим, что сам Владимир Сунгоркин родом из Хабаровска. Он любил посещать родные места, сообщает kp.ru.

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Напомним, что на момент смерти Владимиру Сунгоркину было 68 лет. Причиной его внезапного ухода из жизни стал инсульт.