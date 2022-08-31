Стали известны имена двух главных женщин в жизни Михаила Горбачева

Светлана Сметанина, автор книги «Любовь, брак и судьба» о Михаиле Горбачеве, рассказала в интервью о том, что главными женщинами в жизни бывшего президента СССР были его жена, Раиса Максимовна, и премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер.

«Очень важна роль его жены. Раиса Максимовна была очень тщеславным и амбициозным человеком. Она всегда стремилась к большой политической карьере мужа и во всем ему помогала, поддерживала, была его серым кардиналом. Они вместе писали все его выступления. Раиса Максимовна вносила очень много правок», - уточнила Сметанина.

Кроме того, Михаил Сергеевич с огромным уважением относился к Маргарет Тэтчер.

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«Маргарет Тэтчер увидела Горбачева и сразу оценила: «С этим человеком можно иметь дело». Михаил Сергеевич испытывал к ней невероятную симпатию, и Раиса Максимовна ревновала супруга. Именно Тэтчер ввела президента Советского Союза в западный мир, открыла все двери, со всеми его познакомила. Сказала, что это «наш человек», - сказала в интервью телеканалу «360» Светлана Сметанина.

Писательница убеждена: Михаил Горбачев всегда был максимально ориентирован на Запад, недаром его там встречали приветственными возгласами: «Горби!»