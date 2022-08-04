Стала бы кассиром месяца: почему Бузова должна работать в «Пятерочке», объяснил Шахназаров

Телеведущая и певица Ольга Бузова смогла бы построить успешную карьеру в «Пятерочке», убежден журналист Михаил Шахназаров. Дело в том, что она обладает нужными качествами и состоялась бы как блестящий кассир.

«Бузова — трудоголик. Но она бездарный трудоголик. Путь идет работает на кассу в «Пятерочку», - объяснил Шахназаров свое видение карьеры Бузовой в программе «Полный абзац».

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Рассуждать о том, что Бузова должна работать в «Пятерочке», Шахназаров начал на фоне провального концерта певицы в Риге. Некогда артистка выступала в Латвии, и в нее тыкали пальцем. Шахназаров уверен, что это от того, что она – «ноль».