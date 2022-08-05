Стала известна вероятная причина пожара на складе Ozon

Пожар на складе маркетплейса Ozon в городском округе Истра занял все первые строчки новостных изданий: его пытались потушить почти сутки, и, наконец, к утру 4 августа пожарным это удалось.

Ведущий эксперт ООО «Научно-производственная компания – Фонд Пожарной Безопасности» Константин Кузнецов проанализировал имеющиеся данные и сделал выводы о том, что могло стать причиной возгорания. На фото и видео можно заметить: начинают гореть полки с товарами, которые могли оказаться горючими.

«По кадрам, которые я видел, могу сказать, что это точно не негорючие и точно не трудногорючие материалы. Уровень «Г 2» и выше», — пояснил Константин Кузнецов.

По мнению эксперта, высокая скорость распространения пламени — одно из свидетельств того, что на территории склада находились предметы и материалы с высоким показателем горючести и способностью к дымообразованию.

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Министр Правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Габриян заверил, что проверка, проведенная на складе в сентябре прошлого года, не выявила никаких нарушений.