Стала известна вероятная причина пожара на складе Ozon

Пожар на складе маркетплейса Ozon в городском округе Истра занял все первые строчки новостных изданий: его пытались потушить почти сутки, и, наконец, к утру 4 августа пожарным это удалось.
Ведущий эксперт ООО «Научно-производственная компания – Фонд Пожарной Безопасности» Константин Кузнецов проанализировал имеющиеся данные и сделал выводы о том, что могло стать причиной возгорания. На фото и видео можно заметить: начинают гореть полки с товарами, которые могли оказаться горючими.
«По кадрам, которые я видел, могу сказать, что это точно не негорючие и точно не трудногорючие материалы. Уровень «Г 2» и выше», — пояснил Константин Кузнецов.
По мнению эксперта, высокая скорость распространения пламени — одно из свидетельств того, что на территории склада находились предметы и материалы с высоким показателем горючести и способностью к дымообразованию.
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Министр Правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Габриян заверил, что проверка, проведенная на складе в сентябре прошлого года, не выявила никаких нарушений.
«Согласно проектной документации, подтвержденной экспертизой, блоки № 1 и 3 предназначены для хранения негорючих материалов. Какие товары на самом деле хранились на складе и что конкретно явилось причиной возгорания, установят в ходе предварительного следствия», — добавил Габриян в интервью корреспондентам Телеканала «360».