Стала известна самая модная верхняя одежда для женщин осенью 2022 года

Август еще в самом начале, но модницы уже активно готовятся к предстоящему осеннему сезону. Модные эксперты советуют, какая верхняя одежда должна быть обязательно в гардеробе.
Эксперт компании Lamoda Полина Федотова считает, что самыми актуальными будут стеганые куртки и тренчи.
«Можно делать ставку как на базовую цветовую палитру, так и на яркую. Также советую поиграть с текстурами, например, примерить лаковую или кожаную модели», — отметила Полина Федотова.
Что касается стеганых курток, то они отлично сочетаются с любыми аксессуарами. Полина Федотова советует приобретать этот предмет верхней одежды на размер больше, чтобы под куртку можно было надеть объемный свитер.
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По материалам Lenta.ru.