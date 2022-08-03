Стала известна самая модная верхняя одежда для женщин осенью 2022 года

Если у вас нет этого предмета в гардеробе, срочно нужно купить!
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Эксперты назвали самый модный предмет гардероба. Фото: Global Look Press

Август еще в самом начале, но модницы уже активно готовятся к предстоящему осеннему сезону. Модные эксперты советуют, какая верхняя одежда должна быть обязательно в гардеробе.

Эксперт компании Lamoda Полина Федотова считает, что самыми актуальными будут стеганые куртки и тренчи.

«Можно делать ставку как на базовую цветовую палитру, так и на яркую. Также советую поиграть с текстурами, например, примерить лаковую или кожаную модели», — отметила Полина Федотова.

Что касается стеганых курток, то они отлично сочетаются с любыми аксессуарами. Полина Федотова советует приобретать этот предмет верхней одежды на размер больше, чтобы под куртку можно было надеть объемный свитер.

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По материалам Lenta.ru.

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