Стала известна самая модная верхняя одежда для женщин осенью 2022 года

Август еще в самом начале, но модницы уже активно готовятся к предстоящему осеннему сезону. Модные эксперты советуют, какая верхняя одежда должна быть обязательно в гардеробе.

Эксперт компании Lamoda Полина Федотова считает, что самыми актуальными будут стеганые куртки и тренчи.