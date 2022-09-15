Стала известна дата и место похорон Владимира Сунгоркина

Напомним, что Владимир Сунгоркин ушел из жизни в возрасте 68 лет. В момент смерти он находился в командировке на Дальнем Востоке. Причиной его ухода из жизни стал инсульт.

Добавим, что соболезнования в связи со смертью медиаменеджера выразил президент России Владимир Путин, а также пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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«Кончина Владимира Николаевича Сунгоркина - это большая потеря для отечественной журналистики, для всех нас. Он был патриотом, неординарным, творчески одаренным, талантливым человеком. Прошел путь от корреспондента, освещавшего стройки Байкало-Амурской магистрали, до руководителя одного из крупнейших и популярных СМИ — легендарной «Комсомолки». И всегда подавал пример верности своему призванию, профессиональной этике, умел сплотить коллег в настоящую команду единомышленников», - сказал Владимир Путин.