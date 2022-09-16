Срочно заберите деньги из банков! Что произойдет с вкладами на фоне снижения Центробанком ключевой ставки

В эту пятницу, 16 сентября, Центробанк сообщил о решении понизить ключевую ставку на 0,5% — с 8% до 7,5%.

Это хорошая новость для тех, кто планирует брать в банках кредиты. На фоне снижения ключевой ставки, будут снижены проценты по кредитам, в том числе и ипотечным.

Процентные ставки по ипотеке могут снизиться на величину от 0,5% и примерно настолько же могут уменьшится ставки по потребительским кредитам.

А вот для вкладчиков банков новость о снижении процентной ставки - отнюдь не радостная.

Их ждет очередное снижение процентов по депозитам. По оценкам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, теперь ставки по вкладам могут стать на 0,5-2% ниже тех, что предлагались летом.

Так что, доходность перестанет расти так, как раньше. Не исключено, что часть граждан могут вывести деньги со счетов и вложить их в другие проекты.

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По материалам MK.RU.