Срочно выдать по 40 000 рублей: когда на карту придут деньги от Пенсионного фонда на детей

Российские семьи в скором времени получат деньги на детей от Пенсионного фонда. Речь идет о нуждающихся, которые воспитывают детей в возрасте от восьми до 17 лет.
В Пенсионном фонде отметили, что деньги будут выплачивать на каждого ребенка. Если заявление было подано в июле и было одобрено до конца месяца, то средства поступят сразу за четыре месяца: апрель, май, июнь и июль. Остальным в ведомстве пообещали отправить суммы до 5 августа.
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Стоит отметить, что размер пособия может составлять как половину, так и 75, и 100 процентов от детского регионального минимума. Так, если он составил 75 процентов, то это примерно 10 тысяч рублей. Таким образом, за четыре месяца поступит 40 тысяч рублей. Об этом пишет PRIMPRESS.