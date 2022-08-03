Срочно выдать по 40 000 рублей: когда на карту придут деньги от Пенсионного фонда на детей

Российские семьи в скором времени получат деньги на детей от Пенсионного фонда. Речь идет о нуждающихся, которые воспитывают детей в возрасте от восьми до 17 лет.

В Пенсионном фонде отметили, что деньги будут выплачивать на каждого ребенка. Если заявление было подано в июле и было одобрено до конца месяца, то средства поступят сразу за четыре месяца: апрель, май, июнь и июль. Остальным в ведомстве пообещали отправить суммы до 5 августа.